Розписана явна оглашка за даванє жеми под аренду

ШИД – Општина Шид розписала явну оглашку за даванє державней польопривредней жеми под аренду, а подношенє приявох тирва по 12. новембер до 12 годзин.

За катастерски општини Адашевци, Бачинци, Батровци, Беркасово, Бинґула, Дїпша, Ердевик, Ґибарец, Илинци и Ямена лицитованє будзе отримане 18. новембра од 7 по 12 годзин.

За катастерски општини Вашица и Вишнїчево лицитованє будзе отримане 19. новембра, а за катастерски општини Куковци, Люба, Моловин, Морович, Привина Глава, Сот и Шид будзе отримане 20. новембра од 7 по 13 годзин.

