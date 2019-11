Почало правенє паркинґу у центру Вербасу

ВЕРБАС – У центру Вербасу почало правенє нового паркинґ простору котри би мал буц закончени по конєц рока.

През проєкт ,,Инфраструктурне опреманє Блоку 100 и Блоку 44 у Вербаше” котри финансує Покраїнска влада а реализує Управа за капитални укладаня АП Войводини, направи ше 63 паркинґ места споза будинка Општинскей управи и будинка колективного биваня. На тим месце часто були гужви у транспорту праве пре нєдостаток простору за паркиранє.

Як гварел предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац, паркиранє у центру Вербасу проблем котри тирва вецей децениї.

– Паркиранє проблем окреме на тим месце дзе ше у трох вельких будинкох находзи векше число квартельох, алє ту тиж и два явни служби – Општински суд и Општинска управа, як и други роботни обєкти. Понеже инфраструктура тей файти длуго нє унапредзована, а источасно число превозкох ше нєпреривно звекшовало, тераз нагода же бизме з потримовку Покраїнскей влади пошорели тот простор, розтерховали паркинґ простор у цалим центру городу и на длугши час ришели тот проблем – гварел Ґлушац.

Тиж визначел же Општина Вербас достала 56 милиони динари же би ше ушорело Блоки 44 и 100, вибудовало паркинґи и опремело индустрийну зону. А по його словох, жителє того блоку достаню и ясно дефиновани дражки за пешакох, котри потераз були хасновани тиж за паркиранє автомобилох.

