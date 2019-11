НИС ушорел кабинет за русийски язик у СФШ „4. юлий”

ВЕРБАС – У Стреднєй фаховей школи „4. юлий” означени Дзень школи, а з тей нагоди святочно отворени кабинет за русийски язик чийо адаптованє потримала Нафтна индустрия Сербиї у рамикох програми ,,Енерґия знаня”. За опреманє кабинету обезпечени 600 тисячи динари.

Директорка СФШ „4. юлий” Аница Ґрачанин привитала шицких госцох на святочносци з нагоди 74. рочнїци Школи и подзековала компаниї НИС на донациї за реконструкцию и модерне опреманє кабинету за русийски язик, як и Амбасади Русийскей Федерациї на потримовки.

Святочному отвераню присуствовали предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац, представнїки локалней самоуправи, представнїки Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї, Амбасади Русийскей Федерациї у Републики Сербиї, Руского дому, як и представнїки компаниї НИС, руководительство, наставнїки и школяре школи.

Пририхтана и святочна академия пошвецена означованю ювилея – 140-рочнїци од народзеня славного науковца Милутина Миланковича. Директорка школи Аница Ґрачанин з тей нагоди уручела подзекованя компаниї НИС, Амбасади Русийскей Федерациї и другим партнером и приятельом школи.

