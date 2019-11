Слики зоз живота

Вистава „Обряди преходох у фокусу обєктиву фотоґрафох Будинского” хтора отворена вовторок, а годно ю опатриц по 12, новембер у Архиву Войводини у Новим Садзе, представя свойофайтови медзикрочай у обсяжним поступку фахового обробку материялу хтори нашлїднїки познатих Бруґошових сликерох з Руского Керестура зверели рускей заєднїци на хасен и старосц.

Од керестурскей Парохиї, прейґ Заводу за културу войводянских Руснацох, наших новинох (рубрика „Огляднуце на прешлосц” на остатнїм боку) по Покраїнски завод за защиту памятнїкох култури и Музей Войводини и числених поєдинцох хтори ше одволали помогнуц у препознаваню висликованих особох и подїйох, тот материял – фотоґрафски склєняни плочи, зачувани и диґитализовани, и тирва вичерпни процес його описованя и анализи. Репрезентативни резултати ше з часу на час презентую ширшей явносци. Коруна вецейрочного проєкта и зложеней роботи на тим нашим културним скарбу будзе друкована моноґрафия, алє робота анї вец нє будзе закончена. Окреме кед знаме же „слика вредзи як тисяч слова”, Бруґошово фотоґрафиї уж ше указали нє лєм як артефакти нашей прешлосци сами по себе, алє и як потенциялно нєвичерпне жридло за дальши вигєдованя, чийо можлїви теми ше нєпреривно понука.

На тот завод, тема вистави „Обряди преходох”, значни хвильки у животним циклусу поєдинца кед ше меня духовни и социялни статус особи (од народзеня, кресцинох, першей причасци, дзивченя и леґинченя, свадзби, мацеринства и катонацтва… по конєц животней драги). Таки приступ, гоч є нє першираз применєни у нашей заєднїци, потераз найвидлївше уводзи тренд виучованя и приказованя такв. „историї каждодньового живота” нєшка барз заступени у историоґрафиї. У фокусу уж нє царове, войсководителє, войни и револуциї, односно преламни моменти чловечества, алє и тото помедзи – як ше жило „звонка” тих вельких историйних подїйох. У тим контексту, ми ище годни видзиц як ше нашо стари (односно голєм три ґенерациї Керестурцох) ношели, як бивали и воспитовали дзеци, яка була робота и розвага, як швецели швета, як ше радовали, а як смутковали… Можебуц зме углавним були лєм статисти у „велькей” историї, алє нам зато тота „мала” и каждодньова, розпатраюци Бруґошово фото-плочи, без сумнїву богата и инспиративна.

