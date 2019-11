Нашо гвиздочки: Ксения Bереш зоз Дюрдьова

Сучасни способ живота зоз собу принєсол полну ташку нови технолоґиї, компютери, телефони, котри младих и дзеци покус одцагую од идеї же би ше могло пречитац даєдну добру кнїжку, здумац даєдно нове бависко на улїци, або у школским дворе. Алє маме добру вистку.

Младих, котри на таки ствари нє призабули, ище вше мож стретнуц. Єдна з нїх школярка седмей класи, бива у Дюрдьове, а мено єй Ксения Вереш.

Ксения одмалючка заинтересована за природни науки и за шицко цо ше у нєй случує, та кед ше єй нєшка опитаце же хтори предмет у школи найволї, одвит будзе и биолоґия, и математика, физика, и хемия.

– Кед сом була мала вше сом любела патриц емисиї о животиньох, о тим же як настал швет, як ше чловек розвивал, а попри тим вше сом любела ришовац математични задатки и проблеми. У тим уживам, и думам же ми таки ствари можу принєсц лєм дацо добре – гварела Ксения.

Ксения одличнa школярка, а свой успих зазначує и на рижних змаганьох на котрих потераз участвовала. У новим школским року ше приявела на змаганя зоз математики, физики и хемиї, и по нєшка, зазначела барз добри успихи на Општинским змаганю зоз биолоґиї, а на змаганю зоз руского язика завжала перше место. Як гвари, люби ше змагац и ходзиц на змаганя, бо люби указац свойо знанє, а и дружиц ше и упознавац нових товаришох.

Попри природних наукох, Ксенийова друга велька любов – музика. Каждей соботи кед велї школяре кус одпочиваю од школских обовязкох, Ксения на хрибет кладзе свою гушлю и одходзи до музичней школи на годзини гушлї. Алє, як гвари, то єй анї кус нє чежко. Школярка є пиятей класи Нїзшей музичней школи „Исидор Баїч” у Новим Садзе, а тиж ходзи и на годзини оркестри. Док закончи основну школу у Дюрдьове, планує ше уписац до штреднєй Музичней школи у Новим Садзе, и то уж твардо ришела.

Ксения участвує и на школских програмох, грає, шпива, ґлуми и на таки способ указує свой рижнородни талант.

– Кед мам шлєбодного часу любим слухац музику, читац кнїжки и барз любим ходзиц на фолклор до Матки. Там мам вельо товаришох зоз котрима ше крашнє дружим. Учиме нови крочаї, танци, а кед маме нагоду, вец вєдно и путуєме и то вше окремне искуство – з ошмихом приповеда Ксения.

Як цо зме на початку гварели, заш лєм єст и таких школярох хтори нє вше на компютеру и дружтвених мрежох, бо их то нє на тельо интересує.

Ксениї жичиме вельо успиху у наиходзацим року, же би у шицким цо люби була барз успишна, а по шицким судзаци, о нєй ше и надалєй буду шириц велї красни вистки.

ЦО ЧИТАШ?

– Вельо читам, и барз любим кїжки котри вязани за даяки путованя, або виглєдованя ширцом швета. Любим през кнїжки дознавац дацо нове о крайох за котри першираз чуєм, а на хтори бим єдного дня любела одпутовац. У тей хвильки читам кнїжку од Жил Верна „20.000 милї под морйом” и „Драга коло швета за 80 днї” тиж од истого писателя.

