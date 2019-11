Квалитет найдзе купцох

Дьордє Стевич ( 35) зоз Бачинцох виучел за тишлїра и уж 14 роки роби у тим фаху. Тото ремесло и роботу люби, а перше почал робиц на малей тишлїрскей машини зарамиковани мрежи процив суньоґох, хтори ше кладзе на облаки, потим рижни столїки и карсцелїки. Здогадує ше же можебуц пейц роки робел так, на дробно, а вец помали почал робиц и з такволани плочастим материялом – з универ плочами за правенє меблю.

– З початку сом набавял шицко уж скрате и вирезане и лєм сом у роботнї то склапял и потим монтирал. З часом сом набавял и другу опрему, так же нєшка на своїх машинох окончуєм и резанє и такволане кантованє плочох за свою продукцию и за других хасновательох. Правим тото цо ше глєда и наручує, рижни ормани и плакари, а предносц хтори продукуєм, бо ше роби по мери. Купец пове цо и яке сце и яки димензиї и вец ше то у роботнї шицко порихта, направи и на концу одноши купцови до обисца – гвари Стевич.

А купцох єст на шицки боки, бо ше за квалитет и добру услугу нєшка далєко чує прейґ интернета и по препорученьох, та Стевич роби за купцох нє лєм у шидскей општини, алє його продукти сцигую и до Беоґраду, та и до Златибору.

– Плануєм обезпечиц и комору за фарбенє меблю, насампредз за кухнї, дзвери и подобне. У ремеслу ше нєпреривно чловек муши усовершовац и розвивац и провадзиц цо ше на тарґовищу глєда и тото вец, понукац. З єдним словом поведзене, треба буц конкурентни – гвари Дьордє Стевич, хтори попри своєй професийней роботи окончує, од тей яри, и функцию предсидателя Совиту МЗ Бачинци.

ПОСАДЗЕЛ ЛЇСКОВЦИ

Попри продукциї меблю, Стевич з часци и польопривредни продукователь. Пред двома роками на єдним гектаре поса-дзел лїсковци. З помоцу фаховцох уж научел досц и о тей продукциї, а лїсковци досц глєдани на тарґовищу, та ше наздава же их нє будзе проблем попредац.

