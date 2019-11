Нєшка 6. схадзка Националного совиту Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка будзе отримана 6. порядна схадзка Националного совиту рускей националней меншини (НС) хтора у просторийох Дому култури у Руским Керестуре почнє на 18 годзин.

На дньовим шоре осем точки, а перша прилапйованє финансийного плану НС за 2019. рок, потим менованє предсидателя и членох Одбору за службене хаснованє язика и писма, даванє Думаня о вименкох Финансийного плану Заводу за културу войводянских Руснацох за тот рок, як и менованє координатора у Подручней канцелариї НС у Бачинцох.

НС на нєшкайшей схадзки ма принєсц и даскельо одлуки – о подписованю Интерного етичного кодексу помедзи НС и НВУ „Руске слово”, Одлуку о участвованю у заєднїцким ИПА проєкту прейґгранїчного сотруднїцтва Горватска-Сербия як партнер у проєкту, а тиж и потвердзиц даскельо одлуки Вивершного одбору.

