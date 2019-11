Наградзене и КУД „Тарас Шевченко”

ЖАБЕЛЬ – Пияток, 8. новембра, на Митра, на Дзень Општини Жабель, у реновираней биоскопскей сали у будинку Општини Жабель, отримана святочна програма на котрей додзелєни Митрова грамота, Митрова награда и Митрово припознанє.

Митрову грамоту достало Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” за визначни резултати у очуваню култури и традициї рускей националней заєднїци; Митрову награду, диплому и пенєжну часц награди, достала компания „Маестрал комерц” доо Польопривредна задруґа зоз Темерину за посцигнути резултати у обласци привреди зоз закладаньом и укладаньом у Чуроґу; Митрово подзекованє достал Чурожань Зоран Чурчич котри жиє у Канади и котри донировал авта Дому здравя Жабель. Шицких наградзених предложели гражданє општини.

У програми и того року наградзени школяре ґенерациї зоз штирох општинских основних школох и єдней штреднєй школи. Медзи нїма була и Дюрдьовчанка Мария Горняк, школярка котра основне образованє закончела у руским оддзелєню дюрдьовскей ОШ.

