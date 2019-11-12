Ознова дзешати на таблїчки

ДЮРДЬОВ – У 15. колу єшеньскей часци першенства Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, внєдзелю 10. новембра на фодбалским стадиону у Беґечу домашнї петнастопласовани Фодбалски клуб „Бачка” победзел дзевятопласовани Фодбалски клуб „Бачка 1923” зоз Дюрдьова з резултатом 2:0 (1:0).

После того змаганя ФК „Бачка 1923” на таблїчки Подручней фодбалскей лиґи забера ознова дзешату позицию од можлївих осемнац з вкупно дзеветнац бодами. У шлїдуюцим, 16. колу, на соботу 16. новембра на 13 годзин у Степановичеве дюрдьовски клуб будзе бавиц зоз шеснастопласованим ФК „Омладинєц”.

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