ШИД – Всоботу, 9. новембра, у парохиї Преображеня Господнього отримана роботна акция у котрей оправена дражка у церковней порти спрам главних дзверох будинка Лєтнєй владическей резиденциї.

Коло 200 дослужени цегли заменєни зоз новима, та дражка длугока коло 70 метери тераз ровна и безпечна.

У роботох участвовали дзевецме хлопи и парох о. Михайло Режак, а штири жени пририхтали за закуску лепинї и бухти.

