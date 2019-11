У ,,Мобилней клинїки” препатрени 405 пациєнти

ВЕРБАС – ,,Мобилна клинїка”, проєкт котри вєдно запровадзели Нєзависна нєпрофитна орґанизация за потримовку гуманитарним програмом ,,Русийска гуманитарна мисия”, Општина Вербас и Дом здравя ,,Велько Влахович” у котрим окончовани превентивни здравствени препатрунки шицких заинтересованих гражданох, превозишол шицки обчекованя. Од 1. новембра, кед почало реализованє того проєкту, препатрени вкупно 405 гражданє вербаскей општини.

Конєц акциї и сумиранє резултатох бул нагода за нове стретнуце шицких актерох, представнїкох ,,Русийскей гуманитарней мисиї”, Амбасади Русийскей Федерациї, Општини Вербас и Дома здравя ,,Велько Влахович”.

– Задовольство нам же зме мали нагоду буц домашнї ,,Русийскей гуманитарней мисиї” и же наш город вибрани же би реализовал проєкт ,,Мобилна клинїка”. Мали зме одличне одволанє наших согражданох на превентивни препатрунки котри вєдно окончовали русийски и нашо дохторе. Наздавам ше же зме були добри домашнї, же зме указали же можеме буц партнере од довория у запровадзованю таких проєктох – гварел предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац и подзековал шицким дохтором на уложеней енерґиї и посцигнутих резултатох.

– Нашо домашнї були одлични, мали зме шицки условия за роботу и одпочивок, шицко було на найвисшим уровню, цо нам и оможлївело же бизме ефикасно робели. Добра орґанизация приведла до такого числа препатрених пациєнтох, почитовали зме професийни протоколи, сербски колеґове були порихтани черац искуства и знаня и верим же зме успоставели добри одношеня – визначел дохтор Министерства за позарядово ситуациї Русийскей федерациї др Виктор Белински.

