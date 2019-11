Кадети Русину поражени у дзешатим колє

ЗОМБОР – У дзешатим колє Першенства кадетскей лиґи, всоботу 9. новембра, у Зомборе, ФК „Русинˮ поражени од ФК „Жакˮ зоз резултатом 4:2 (3:0).

У першим полчасу, после двох корнерох домашнїх, бавяче Русину направели даскельо гришки и то их коштало три ґоли. Други полчас прешол вельо динамичнєйше, кед ше Русиновцом поспишело зменшац розлику ґолох на 3:2, медзитим за ище єден ґол и евентуалне виєдначованє рсзултату нє було моци.

Єдна з причинох пораженя ФК „Русинˮ, окрем уж вислабених бавячох пре вичерпни змаганя и тренинґи, и тота же им на змаганю хибели шесцерме бавяче, та нє мали анї єдного геверного бавяча на замени. До екипи Русину були уруцени троме бавяче зоз ґрупи пионирох.

Обидва ґоли за Русин дал Александар Тома, а на змаганю Русиновци бавели у составе: Чордаш, Семан, М. Надь, Бодянец, Югик, Джуджар, Чонка, Н. Ковачевич, Тома, Иличич, М. Ковачевич и Драґутинович.

Остатнє, єденасте змаганє, у тей єшеньскей часци сезони 2019/2020. будзе отримане на домашнїм терену, на Ярашу, на соботу 16. новембра на 12 годзин, процив екипи „Будучносцˮ з Младенова. Поволани шицки любителє фодбалу потримац младих Русиновцох. Уход шлєбодни.

