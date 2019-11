Прешвечлїва побида Русину процив ФК „Жакˮ

ЗОМБОР – У тринастим колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, всоботу 9. новембра, ФК „Русинˮ у госцох, однєсол побиду над ФК „Жакˮ зоз Зомбора, зоз резултатом 2:7 (0:3).

У першим полчаше, у 20. минути Срдян Дюканович дал перши ґол, а нєодлуга, три минути познєйше, ище єден ґол за Русин дал и Деян Давидович. У 32. минути исти бавяч, Давидович, дал и треци ґол, та на перши одпочивок Русиновци пошли зоз трома ґолами предносци.

У другим полчаше, у 63. минути досудзени пенал, та Давидович уж треци раз, затресол процивнїцку мрежу. После двох жовтих картонох бавячови ФК „Жакˮ и виключеня зоз бависка, Русиновци вихасновали свою нагоду зоз бавячом вецей, та домашнїм додзелєли ище штири ґоли.

Першу побиду у госцох у тей єшеньскей часци першенства, Русиновци зазначели дзекуюци уж добре увежбаней екипи, а змаганє предводзели Деян Давидович зоз аж штирома посцигнутима ґолами, Дражен Веселинович (2) и Срдян Дюканович (1).

Русин наступел у составе: Надь, Веселинович, Голик, Малацко, Маркович, Бранкович, Дюканович, Давидович, Будински, Вуйович Ф., Вуйович В., а на замени: Гарди, Виславски, Маньош и Боднар.

Русин тераз на шестим месце на таблїчки зоз 23 бодами, а у шлїдуюцим 14. колє зидзе ше на нєдзелю 17. новембра зоз ФК „Тврдяваˮ зоз Бачу хтори хвильково на осмим месце на таблїчки.

