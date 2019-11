Одлична атмосфера на Балу младих у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко“, всоботу 9. новембра, отримани штварти по шоре Бал младих у орґанизациї младих членох того Дружтва.

У полней сали и добрей атмосфери уживали и дружели ше млади зоз велїх наших руских местох. Млади орґанизовано пришли зоз Руского Керестура, Коцура, Нового Саду, Вербасу, Ґосподїнцох и Жаблю.

Сход почал на 19 годзин, а за добу атмосферу бул задлужени „Пицикато бенд“. Млади попри добрей музики мали нагоду достац рижни награди на томболи, котра того року була наисце богата. Перша награда пошла до рукох Александрови Раґайовому, котри достал ваучер од 20 000 динари за путованє по виборе.

Шпивало ше и танцовало до ранших годзинох, а млади обецали же на Бал младих приду и нарок.

