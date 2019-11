Сримец победзел Фрушкогорец

ШИД – У 12. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, Сримец з Беркасова дома победзел прешвечлїво Фрушкогорец з Мандєлосу зоз 4:0.

ОФК „Бикич” дома бавел 1:1 процив Словена з Руми, шидска Єднота страцела на госцованю у Воґню од Злоги зоз 2: 0, Обилич 1993 з Куковцох победзел Шлєбоду на госцованю у Шашинцох зоз 4:0, а змаганє у Руми помедзи Фрушку гору и Гранїчаром з Адашевцох нє бавена прето же госци нє мали такволаного бонус бавяча.

На таблїчки БСК перши зоз 28 бодами, Сримец тераз други зоз 25, Обилич 1993 шести зоз 19, ОФК „Бикич” седми ма 18, Гранїчар дзешати зоз 12 бодами, а Єднота єденаста зоз 11 бодами.

У остатнїм, 13. колє, Гранїчар будзе бавиц процив ОФК „Бикич”, Словен дочека Сримец, Єднота у Шидзе дочека Шлєбоду, а Обилич 1993 привита Трґовачки.

