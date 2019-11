Дарунки першокласнїком з локалней самоуправи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяром першей класи котрих єст 37 у двох оддзелєньох, представителє локалней самоуправи прешлого тижня принєсли пригодни дарунки, а з нагоди того же почали свойо основношколске образованє.

Дарунки – два кнїжочки – єдна о безпечносци у транспорту а друга буквар, першокласнїком подзелєли заменїк и помоцнїки предсидателя Општини Кула Кароль Валка, Страхиня Паравина и Єлена Павков.

Дочекали их учительки Наталия Зазуляк и Мелания Рамач, як и директорка Хелена Пашо Павлович хтора подзековала за дарунки, а школяром обрацела повагу на їх участвованє у транспорту.

Таки дарунки першокласнїком локална самоурава обезпечела у шицких основних школох у општини Кула.

