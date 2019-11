Искра уписала нови три боди

КОЦУР – У рамикох 13. кола Подручней лиґи Суботица ФК „Искра“ зоз Коцура зазначела важну побиду, бо на домашнїм терену зоз резултатом 3:1 победзела ФК „Препород“ зоз Нового Жедника и на тот способ претаргла серию од трох пораженьох.

Ґоли за Искру на тим змаганю дали Дамян Ґубаш, Марян Малацко и Синиша Дюкич.

После 13 одбавених колох Искра и далєй на 13. месце на таблїчки зоз 15 освоєнима бодами.

Шлїдуюце змаганє Искра тиж будзе бавиц на домашнїм терену, на тот завод процив ФК „Напредак“ зоз Надалю.

