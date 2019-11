Конкурс за додзельованє наградох студентом и школяром основней и штреднєй школи

КУЛА – Општина Кула вчера, 12. новембра, розписала конкурси за додзельованє наградох студентом и єднократних наградох школяром основней и штреднєй школи и котри пребуваю на териториї општини Кула.

Студенти можу конкуровац за награди котри ше додзелює у школским 2019/2020. року кед ше финансую зоз буджету Републики Сербиї и першираз уписую други, треци и штварти рок студийох з найменшу просекову оцену 9 у предходних рокох студираня, а вецей податки обявени на сайту Општини Кула.

Розписани и Конкурс за додзельованє єднократней награди школяром основних и штреднїх школох котри у прешлим 2018/2019. школским року завжали перше, друге або треце место у поєдинєчней конкуренциї на окружним (реґионалним), републичним або медзинародним змаганю котре орґанизує Министерство просвити Влади Републики Сербиї або Секретарият за образованє, управу и национални меншини Автономней Покраїни Войводини. Поєдиносцим о критериюмох мож пречитац на тим линку.

Рок за приявйованє на обидва конкурси 15 днї од дня обявйованя, а треба ше явиц Оддзелєню за дружтвени дїялносци Општини Кула, Ленїнова 11, Услужни центер, шалтер 5, зоз документацию.

За додатни информациї мож наволац на телефон 025/751-146 и 751-151, лєбо нєпоштредно на назначеней адреси.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)