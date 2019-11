РУСКИ КЕРЕСТУР – У Новим манастире шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї на нєдзелю, 17. новембра, през цали дзень буду виложени образ и мощи блаженей Йосафати, гоч ше дзень блажней означує 20. новембра.

Кажде може присц помодлїц ше до блаженей Йосафати за свойо намиреня, котри тиж годно и записац, же би ше шестри познєйше помодлєли за потреби вирних.

Пополадню на 16 годзин у манастире будзе заєднїцка молитва зоз вирнима.

