ВЕРБАС – У рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” наиходзацого викенду будзе отримане ище єдно змаганє.

На тот завод у Центре за физичну културу „Драґо Йовович” у Вербаше, на нєдзелю 16. новембра, зиду ше любителє штреляцтва. Сход екипох на 8 годзин.

