Тирва приявйованє за участвованє на „Дньовкиˮ и єй Фото-конкурсу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Мултимедиялна програма младих Дньовка, 22. по шоре, будзе отримана 22. и 23. новембра у орґанизациї младих зоз здруженя „Пакт Рутенорумˮ, а конкурски за участвованє отворени по 15. новембер.

Першого дня „Дньовкиˮ, хтора будзе отримана пияток 22. новембра у Клубу 10 од 20 годзин, будзе виложена литературно-визуелна вистава Емилиї Чизмаровей „Twitterатура з мураˮ, а предвидзене и пущанє документарного филма „Сплавˮ шведского редителя Маркуса Линдина.

Соботу, другого дня манифестациї, на 20 годзин, почнє отверанє вистави фотоґрафийох зоз конкурсу „Дньовкиˮ, а за 21 годзин предвидзена главна мултимедиялна програма.

Конкурс за найлєпшу авторску фотоґрафию тиж отворени и будзе тирвац по 15. новембер, а тема тогорочного конкурсу – „Руиниˮ. Члени „Пакт Рутенорумуˮ поволую шицких младих хтори ше аматерски або професийно занїмаю зоз фотоґрафию же би на задату тему, свойо авторски роботи послали на имейл pactruthenorum@gmail.com. За перши три места предвидзени пенєжни награди.

Тиж, поволани и млади зоз шицких местох до 35 рокох, хтори творя у рамикох вецей файтох уметносци, же би ше приявели и зоз своїм наступом збогацели програму 22. „Дньовкиˮ. Приявиц ше мож тиж по 15. новембер, на Пактов або „Дньовковˮ фейсбук бок, або особнє членом здруженя „Пакт Рутенорумуˮ.

