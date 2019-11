Швет коло троїх младих фотоґрафох

НОВИ САД – У Руским културним центру у Новим Садзе предходного викенду отворена дводньова вистава мласид аматерских фотоґрафох Йовани Банянин, Милани Миїч и Луки Вуячича под назву „ Швет коло нас и у нас”.

Вистава наишла на красне одволанє нащивительох, котри мали нагоду поопатрац дзепоєдни фотоґрафиї котри тоти тройо млади фотоґрафове вибрали за тоту виставу.

Нащивителє соботу вечар могли послухац и млади бенд „Пут за евакуацију” у клубу аматерох.

Дзекуюци донацийом котри нащивителє дали РКЦ-у, коло 10 000 динари, домашнї их вихаснує за оправянє цивох за зогриванє просторийох РКЦ-у.

Такволана новосадска Матка предлужи потримовац и афирмовац млади таланти, алє поволує и старших же би ше явели и вєдно зоз нїма орґанизовали подобни вечари.

