НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох на штварток, 14. новембра на 17 годзин, орґанизує роботню за родичох у сотруднїцтве зоз младежскима орґанизациями БалканИДЕА и ЯЗАС-ом.

Тема роботнї то превенция насилства на интернету и як защициц дзецко кед ше насилство случи, як потримац дзецко и як ше справовац у тей ситуациї.

Поволани шицки заинтересовани родичи, а свой приход мож наявиц и на имейл zavod.rusini@gmail.com.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)