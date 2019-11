У коцурским Манастире преславени Кирбай

КОЦУР – У Манастире шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї у Коцуре вчера, 12. новембра, преславени Кирбай.

У просторийох коцурского Манастира з нагоди того швета служена Служба Божа котрей присуствовали числени парохиянє. Службу Божу служел и бул казательник о. др Яков Кулич, а сослужели коцурски парох о. Владислав Рац, капелан о. Данил Задрепко, о. Яков Новак, як и парохове зоз других наших парохийох – о. Алексей Гудак, о. Михайло Шанта и о. Дамян Кича котри споведал вирних.

Служби Божей присуствовали и числени шестри, як и члени Церковного одбору грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре и госци зоз других наших местох.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)