Прилапени Финансийни план и меновани Одбор за службене хаснованє язика и писма

РУСКИ КЕРЕСТУР – Национални совит рускей националней меншини (НС) прилапел свой Финансєийни план за 2019. рок, меновал предсидателя и членох Одбору за службене хаснованє язика и писма, а принєсол ище даскельо важни одлуки на своєй 6. порядней схадзки хтора отримана вчера вечар у Руским Керестуре.

Финансийни план за тот рок прилапени з толкованьом же є зробени по углядзе на предходни роки, понеже обецани нови препорученя од держави за формованє буджету националних совитох, по нєшка нє сцигли.

Меновани и нови осемчлени Одбор за службене хаснованє язика и писма на чолє зоз предсидательку Олену Папуґову, док Владислав Папуґа меновани за координатора новоотвореней Подручней канцелариї НС у Бачинцох.

Шеснац присутни члени НС на вечаршей схадзки прилапели и ребаланс буджету за 2019. рок Заводу за културу войводянских Руснацох, принєшена и одлука о подписованю Интерного етичного кодексу помедзи НС и НВУ „Руске словоˮ.

Прилапене и же би НС як партнер участвовал у заєднїцким ИПА проєкту прейґранїчного сотруднїцтва Горватска–Сербия, а тиж потвердзени и даскельо одлуки Вивершного одбору Совиту о даваню думаньох на кадрово ришеня и финансованє проєктох.

У дискусиї под точку рижне бешедовало ше о потреби розяшнїц писаня медийох у хторих Руска матка обвинює НС за нєотримованє „Русин филм фесту” у Шидзе. Було питанє и о ситуациї зоз хижу у улїци Матици Сербскей у Новим Садзе, винєшени и информациї о подїйох на републичним уровню, на хторих би и наш НС требал участвовац и друге.

