БАЧКА ТОПОЛЯ – Вчера вноци у Бачкей Тополї умар Юлиян Рац, директор Сербского културного центру „Вук Стефанович Караджич”, наш познати културни роботнїк и музичар.

Рац походзи з Руского Керестура, а останє запаметани як чловек з вельким шерцом и вше нашмеяни. Хованє будзе наютре на 14 годзин на восточним теметове у Бачкей Тополї.

Вичная памят!

