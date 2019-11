Ансамбл представи „Потвори” путує до Словацкей

КЕРЕСТУР/НОВИ САД – Ансамбл представи „ Потвори”, хтора витворена у копродукциї РНТ „Петро Ризнич Дядя” и РКЦ Нови Сад, вноци помедзи штвартком и пиятком, путує на турнею до Словацкей.

Перши наступ будзе мац у Бардейовских купельох на пияток,15. новембра на 19 годзин у биоскопу „Жридло”, а други у месце Палота при Медзилаборцох на соботу, 16. новембра на 17 годзин.

Домашнї ансамблу буду Месни уряд Бардейов, Месни одбор Союзу Русинох Українцох Словацкей и место Палота. На тот способ тоту представу годни видзиц жителє краю чия история и леґенди були инспирация за єй творенє.

