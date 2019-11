У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У тогорочним штерацец шестим числу новинох „Руским слово” звит зоз схадзки Националного совиту Руснацох мож пречитац у рубрики „Тижньовнїк”, а о Митровей грамоти котру достало КУД „Тарас Шевченко”, зогриваню установох у Руским Керестуре и актуалносцох зоз Шиду, у рубрики „Нашо места”.

„Економия” понука напис о одкупу заградкарских културох и нащиви министра польопривреди, лєсарства и водопривреди Бранислава Недимовича Рускому Керестуру и о фамелийней фарми „Каран” зоз Коцура. Ту и тема о нових порцийних предписаньох за паушалцох и їх уплїву на ИТ сектор.

„Култура и просвита” зазначела 13. „Поетски нїтки Меланиї Павлович” у Дюрдьове, ту и вистки зоз коцурскей и керестурскей школи, як и текст о проєкту „Учим+знам=Вредзим”.

„Мозаїк” у тим чишлє преноши атмосферу зоз двох важних збуваньох за младих – вистави аматерских фотоґрафох у РКЦ-у у Новим Садзе и Балу младих у Дюрдьове.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” розгварка зоз фотоґрафом Недельком Марковичовим котри робел на диґитализованю старих Будинскових фотоґрафийох и нове предлуженє фельтону „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша, док „Духовни живот” пише о сучасних трендох у душевносци.

На „Спорту”, як и звичайно, резултати наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, а на остатнїх бокох рубрика „Горуци тепши”.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)