На општинске зоз математики иду дзешецеро школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Општинске змаганє зоз математики зоз рускокерестурскей ОШ „Петро Кузмякˮ пласовали ше дзешецеро школяре, од коло 50 школярох од 3. по 8. класу, кельо ше змагали на Школским змаганю хторе у тей Школи, як и у цалей Сербиї, отримане 7. новембра.

На Општинске зоз трецей класи пойду Патрик Варґа, Исак Новта и Марко Драґутонович, зоз штвартей Каролина Пап, Иван Фейди и Теодор Штранґар, з пиятей Ребека Сабадош и Емина Няради, зоз шестей Алекса Ґолубович, а зоз седмей Ґлориян Штранґар.

За змаганє их пририхтовали професоре Веруна Медєши и Любица Бучко у нїзших класох, у 5. и 6. класи Оливера Винаї, у 7. Наталия Будински, а у 8. Татяна Бучко Рац.

Задатки пририхтало Дружтво математичарох Сербиї хторе того року першираз поцагло и термин змаганьох на перше полрочє, а нє як до тераз, початком другого полрочя. Так и Општински змаганя буду 7. децембра, а за основни школи зоз кулскей општини змаганє будзе у Червинки.

