У керестурскей Школи отримана промоция науки и Петници

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре вчера, 13. новембра, отримана промоция науки и науковей станїци Петница зоз науковим квизом за школярох штреднєй и закончуюцих рокох основней школи.

Проєкт спонзоровал Америцки совит за медзинародне образованє, а хтори вибера кандидатох за програму ФЛЕКС прейґ хторей Себастиян Надь, школяр керестурскей Ґимназиї, у прешлим школским року участвовал на школярскей черанки у Америки. З тей нагоди, Себастиян постал представнїк у Руским Керестуре.

Школяре хтори участвовали у квизу були подзелєни до штирох ґрупох, а найуспишнєйшим з обласцох математики, биолоґиї, хемиї и физики, уручени и награди. През квиз, як и през презентацию Петници хтору пририхтала школярка 2. класи и искусна членїца Петници Сара Капетан, школяре мали нагоду научиц робиц у тиму, ефективно комуниковац, алє и през бависко и друженє розвиц прихильносц ґу природним науком.

У витвореню проєкту, Себастиянови помогли школски товарише Тереза Будински, Инес Санкович и Марко Буила, хтори були источашнє и члени жирия, а коло составяня питаньох помоц достал од професоркох Леони Сабо, Терези Катона, Ясмини Надь и Кристини Сабадош.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)