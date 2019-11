Нєшка „Сту(пи)денти” пущаю свойо гумористични видео-знїмки за Марину Романову

РУСКИ КЕРЕСТУР – Авторе гумористичних епизодох „Сту(пи)денти” – Себастиян Няради, Андрей Орос и Иван Емейди нєшка, 14. новембра, на своїм Ютюб каналу, буду орґанизовац патренє лєтних и єдней премиєрней епизоди зоз спомнутого каналу. Видео-знїмки буду пущац у Доме култури од 20 годзин, а за уход на збуванє потребне купиц лименку кока-коли, зоз помоцу хторей присутни годни гласац за Марину Романову хтора на пияток, 15. новембра, будзе участвовац на закончуюцим концерту компаниї Кока-Кола под назву „Discovered by coke”.

Лименку зоз кодом годно купиц на самим уходзе, а орґанизаторе допуща уход и зоз уж купену лименку под условийом же на нєй пише „Discovered by Coke”, понеже лєм на такей амбалажи єст видруковани код з помоцу хторого годно гласац за Марину.

