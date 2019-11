Ґлориян Штранґар освоєл нови медалї у Смедереве

СМЕДЕРЕВО – Куп Сербиї за пионирох и надїї у орґанизациї Карате федерациї Сербиї отримани внєдзелю, 10. новембра, у Смедереве, на хторим участвовал и Ґлориян Штранґар зоз Руского Керестура.

Ґлориян на тим змаганю, у поєдинєчней катеґориї освоєл бронзу, а у екипней катеґориї вєдно зоз Марком Пуцаровим, Растком Батурановим и Милошом Вуковичовим, освоєл тиж бронзову медалю.

Карате клуб „Гайдук” наступел зоз петнац змагателями поєдинєчно и трома екипнима ґрупами, дзе освоєли визначни резултати – вкупно шейсц медалї од хторих пейц бронзово и єдна златна.

Як визначел тренер „Гайдуку” Никола Ґребер, у наиходзацим периодзе каратистох обчекую вецей турнири у Сербиї, тиж медзинародни турнир у Словацкей, як и Балкански шампионат за кадетох, юниорох и младших сениорох, а хтори будзе отримани на початку децембра у Словениї.

