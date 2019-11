Духовна обнова за наших священїкох

БАЧИНЦИ – У бачинскей грекокатолїцкей парохиї св. Луки, вчера 13. новембра, отримана духовна обнова за священїкох нашей епархиї св. Миколая. Духовну реколекцию предводзел о. Мартин Дретвич протоєрей страврофор.

Були присутни скоро шицки священїки нашей епархиї св. Миколая, вєдно зоз своїм владиком кир Георгийом Джуджаром. О. Мартин бешедовал о сященству, о тематики духовних проблемох нєшкайшого часу, и насампредз о проблемох и спокусох священїка нєшкайшого часу.

На початку духовней обнови паноцове ше вєдно помодлєли вєдно „Шести Час”, потим було преподаванє о. Мартина, а потим интерна схадзка завартого типу. Духовна обнова ше закончела зоз полудзенком хтори пририхтали вирни бачинскей парохиї за своїх паноцох и владику.

Таки духовни обнови за наших паноцох ше отримую уж вецей роки каждей яр и єшенї, и ту паноцовски консисторий виришує важни питаня за нашу епархию.

Тей єшенї владику и паноцох поволал о. мр Дарко Рац, протоєрей ставрофор до своєй парохиї св. Луки у Бачинцох. На яр, як одлучене, духовна обнова будзе у парохиї у Сримскей Митровици.

