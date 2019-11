Прецо нам интерни етични кодекс хасновити?

Одбор за информованє Националного совиту Руснацох участвовал у проєкту хтори ма циль приношенє „Интерного етичного кодексу” документа хтори представя свойофайтове порозуменє и дефинованє одношеньох медзи Новинско-видавательну установу (НВУ) „Руске слово” як медия, и Националного совиту Руснацох (НСР) як снователя. Проєкт реализовани зоз потримовку Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ) и Мисию ОЕБС-у у Сербиї, а перша роботна верзия и нарис Кодексу представени у просторийох НДНВ 27. септембра 2019. року. На представяню присуствовали шицки учашнїки хтори участвовали у писаню Кодексу, а то директор НВУ „Руске слово“ Борис Варґа, предсидатель Одбору за информованє НСР Яким Винаї, секретар НСР Таня Арва Планчак, медийни експерти спред НДНВ Жужана Серенчеш и Недим Сейдинович, а присутним медийним роботнїком и представительом других националних совитох значенє того проєкта представели и предсидатель НДНВ Роберт Шинкович и представителька Медийного оддзелєня Мисиї ОЕБС-у Лїляна Бреберина.

Кодекс як документ дефинує одношеня и обовязки снователя медия и самого медия, а найбаржей ше опера на Етични кодекс новинарох, почитуюци Закон о информованю Републики Сербиї.

У тим документу дефиновани обовязки и права обидвох бокох, а шицко на хасен подполного и обєктивного информованя рускей заєднїци. У кодексу наведзене же ше НВУ „Руске слово” справує як Явни медийни сервис Руснацох, же треба же би бул нєзависни, нєпристрасни и же би требал информовац у явним интересу, а НСР длужни благочасово и подполно обвисцовац нашо медиї о своїх активносцох.

Треба визначиц и же од кеди ше зявела информация о можлївосци участвованя у тим проєкту, нє було анї єдного препреченя або подозривосци же чи рускей заєднїци то потребне, з оглядом же то потераз нє зробел ище анї єден други Национални совит. Окрем потримовки Одбору за информованє НСР у хторим ше находза особи зоз новинарским искуствийом, треба визначиц и же сам Национални совит у тим зволаню у хторим члени зоз рижних фахох заш лєм препознал значносц такого проєкту и потримал го єдногласно.

А могол ше гоч хто спроцивиц и опитац ше же прецо єст потреба за документом хтори дефинує обовязки за правилне справованє двох бокох кед одношеня добри? Правда, тераз су добри, алє хто може ґарантовац же би були добри и надалєй? Зоз тим Кодексом тото питанє ришене без огляду цо нас у будучносци чека, а час за приношенє такого документу нє могол буц вигоднєйши. Окрем же є єдинствени по тераз, тот Кодекс тиж може послужиц и другим Националним совитом у нашей держави, цо окреме вецейраз визначене.

Кед слово о нашим прикладу, Зузана Серенчеш, медийна експертка НДНВ за Кодекс гварела же ше з тим документом першираз визначує обща прихильносц медийним етичним и професионалним стандардом у тей обласци, цо гутори о дозретосци и одвичательносци актерох у рускей националней заєднїци.

Национални совит Руснацох, його Одбори и Цела, вецей раз були визначени як „Приклад добрей пракси” з боку релевантних институцийох у Европи и швеце по даєдних других приступох лєбо инициятивох у рамику сполньованя меншинских правох и запровадзованя меншинскей културней самоуправи. Тот позитивни тренд предлужує ше и з пионирским проєктом у обласци информованя. Треба наглашиц же то наисце пионирски проєкт, прето же Руснаци перши у держави хтори вєдно дефиновали и на папер положели обовязки снователя и медия. Значносц того ище векша кед знаме яка ситуация зоз медиями у нашей жеми. Нє лєм же Одбор за информованє, односно Национални совит Руснацох препознал нагоду же би дефиновал одношеня зоз медийом хторому є снователь, гоч можебуц за тим анї нє було потреби понеже, по моїм скромним думаню и доступних спознаньох, уплїву на ушорйовацку политику нє було. Медзитим, заш лєм ше приступело ґу єдному Кодексу хтори таки евентуални уплїви онєможлївює и у будучносци, цо значи же ше Национални совит Руснацох заклада за транспарентносц и обєктивне информованє нє лєм на словох алє и на паперу. Таке одношенє двох бокох верим же може и треба же би ище злєпшало и змоцнєло информованє на руским язику, на хасен цалей нашей заєднїци.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

