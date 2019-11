Марини од Сту(п)дентох ище 60 боди, гласац мож и нєшка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Марини Роман, хтора нєшка вечар наступа у финалу змаганя односно на закончуюцим концерту компаниї Кока-кола под назву „Discovered by coke”, зоз свою инициятиву авторе гумористичних знїмкох Сту(п)денти обезпечели ище 60 боди.

Гласи назберали од публики хтора вчера вечар у Доме култури була патриц емитованє знїмкох трох їх лєтнїх епизодох и єдней новей хтора вечар и премиєрно емитована, а шицки ше находза на їх Ютюб каналу.

Публика як уходнїцу купела лименку кока-коли на хторей єст код прейґ хторого ше гласало за Маринов наступ, а як наглашели Себастиян Няради и Адрияна Надь, часц екипи Сту(п)дентох хтори були присутни на тим вечару, на таки способ сцели помогнуц Марини. Вони тиж поволали шицких заинтересованих же гласац можу ище нєшка до початку концерту. З Керестура орґанизовани одход и на сам концерт до Беоґраду, а остали ище даскельо шлєбодни места.

