Нєшка почина Крачунски пост

РУСКИ КЕРЕСТУР – За вирних керестурскей парохиї св. оца Миколая, нєшка 15. новембра почина Крачунски пост, штерацецдньови период пририхтованя за швето Рождества Христового – Крачун. Пост тирва по 24. децембер – Вилїю.

У посце Церква препоручує же би ше християнє ище вецей и преглїбенше модлєли, свою виру витворйовали у конкретних дїлох, а з тим цильом и физично посцели у єдзеню, и других лагодносцох, алє и у своїх нєдобрих прикметох.

Наша Грекокатолїцка Церква наклада строго посциц у єдзеню перши и остатнї дзень Крачунского посту тє. на Вилїю, стредами и пиятками „по било” без меса, а гевти днї по виборе вирних. У чаше посту забранєни и свадзби и явни вешеля, гоч допущене саме винчанє, а тиж мож окончиц и св. тайну кресценя.

