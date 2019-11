СРИМСКА МИТРОВИЦА – У Музею Сриму нєшка будзе отворена вистава малюнкох зоз штвартей подобовей колониї „Видогляди 2019“ хтору у авґусту орґанизовало Здруженє сербско-русийского товариштва у Шидзе.

Шидянє виставу видзели у авґусту на завераню колониї, а Митровчанє буду мац можлївосц поопатрац малюнки од нєшка од 18 годзин, кед будзе шветочне отверанє, по 28. новембер.

