У Вербаше явна трибина о образованю

ВЕРБАС – Просвитни роботнїки и шицки заинтересовани гражданє нєшка буду мац нагоду присуствовац трибини ,,Квалитетне образованє у општини Вербас” котра будзе отримана у сали биоскопа ,,Югославия”.

Орґанизаторе трибини, Општина Вербас и ОШ ,,20. октобер”, визначели же циль трибини же би ше ширшу явносц упознало зоз сучаснима трендами у обласци образованя и їх применьованьом у Предшколскей установи и школох општини Вербас.

Трибину на 12 годзин отворя предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац и началнїк Школскей управи Нови Сад Йован Вукчевич. Попри других, на трибини будзе викладац Ясминка Олич з ОШ ,,Братство єдинство” у Коцуре о диґиталней учальнї.

