Ушорена учальня першокласнїком руского оддзелєня

КОЦУР – Тих дньох, у Основней школи ,,Братство єдинство” у Коцуре, закончени роботи на ушорйованю учальнї у котрей наставу провадза школяре першей класи руского оддзелєня при учительки Славици Чельовсковей.

Родичи першокласнїкох ше, вєдно зоз їх учительку, орґанизовали же би тота учальня була обилєна. Малярски роботи окончел маляр Томислав Скубан, котри добродзечнє помогнул у ушорйованю.

А же би лєпше могли орґанизовац и провадзиц наставу, першокласнїки достали и дарунок од Транспортного подприємства ,,Тутнєвич” з Вербасу – сучасни телевизор.

