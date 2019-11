На Oпштинске змаганє иду 18-ецеро школяре з Коцура

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре 7. новембра, отримане школске змаганє зоз математики. Математични задатки ришовали 88-еро школяре од трецей по осму класу.

Найуспишнєйши зоз того змаганя ше буду змагац на Општинским змаганю котре будзе отримане у Вербаше, 7. децембра.

Школяре котри ше пласовали на Општинске змаганє то – школяре руских оддзелєньох Антоний Чордаш (8. класа), Катарина Недич (8. класа), Лео Бесерминї (6. класа), Михайло Буила (6. класа) и Тамара Салонтаї (3. класа). Зоз сербских оддзелєньох найлєпши резултати посцигли Илия Мартич (7. класа), Иван Фейса (7. класа), Филип Яким (6. класа), Лука Шуваков (5. класа), Николина Адамович (5. класа), Желько Шанта (5. класа), Атила Байор (5. класа), Милица Караґача (5. класа), Даниєла Оґризович (4. класа), Филип Медєши (4. класа), Надя Бесерминї (3. класа), Симона Ґайдош (3. класа) и Михайло Горняк (3. класа).

Школяре нїзших класох ше за тото змаганє пририхтовали зоз своїма учительками, а школярох висших класох пририхтали їх наставнїци математики.

