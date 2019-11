Почина XXVI „Костельникова єшень”

РУСКИ КЕРЕСТУР – XXVI Културна манифестация „Костельникова єшень” почина нєшка, 15. новембра, а програми у єй рамикох, буду отримани у Руским Керестуре, Кули, Коцуре и Дюрдьове, у наиходзацим тижню, аж по 23. новембер

Нєшка у Руским Керестуре од 11,30 годзин, у Основней школи „Петро Кузмяк” будзе отримана промоция нових кнїжкох на руским язику. Стретнуце зоз писателями почнє на 18 годзин, у Ресторану „Червена ружа” уж традицийно будзе литературно-музични вечар. Того року буду представени найновши кнїжки авторох Дюри Латяка, Ирини Гарди Ковачевич, Силвестера Макая, Юлияна Тамаша, Олени Планчак Сакач, Сашу Сабадоша. Редакторка МАК-у, Рената Джуджар, представи найновши Зборнїк литератури младих 2010-2020, „Гумно 2꞉ Дзеци з дружтвених мрежох”, а Мирон Джуня будзе бешедовац о кнїжки Славка Романа Ронду „Одняти од псох”. На тим вечару, представи ше и госцинска писателька з Нового Саду Зденка Валент Белич, о чиєй роботи будзе бешедовац Франя Петринович тиж зоз Нового Саду, а медиятор цаловечаршей програми будзе Микола Шанта.

Наютре, 16. новембера, будзе отримане Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазуляк” хторе почнє на 15 годзин у Основней школи „Петефи бриґада” у Кули, а у Коцуре, истого дня, у Етно-клубу „Одняте од забуца” за 18 годзин предвидзена вистава малюнкох зоз Подобовей колониї „Коцур 2019”, як и литературно-музична програма „На чесц др Г. Костельникови”. Нєдзеля, 17. новембер, резервована за Литературно-музични вечар „Струни шерца” хтори будзе отримани у КУД „Тарас Шевченко” од 19 годзин у Дюрдьове.

Шлїдуюцого тижня, на штварток 21. новембра, у Коцуре од 12 годзин у Основней школи „Братство-єдинство” будзе отримана промоция нових кнїжкох на руским язику и стретнуце зоз писателями, а од 18 годзин у Руским доме тиж запланована промоция кнїжкох и стретнуце зоз писателями.

За пияток, 22. новембра, у Руским Керестуре, предвидзене отверанє вистави Емилиї Чизмаровей „Твитература з мура” хтора почнє на 20 годзин, а потим ушлїдзи и проєкция шведского, документарного филма „Сплав”. Остатнї дзень манифестациї, на соботу 23. новембра, у Руским Керестуре, на 18 годзин у Доме култури будзе Округли стол – стретнуце рецитаторох, на хторим будзе бешеди о 50-рочнїци рецитаторского руху. Потим, истого вечара на 20 годзин у Голу Дома култури почнє отверанє вистави фотоґрафийох зоз конкурсу „Дньовкиˮ, на тему „Руїни”, а на 21 годзин у Велькей сали Дома култури, почнє главна, мултимедиялна програма на хторей млади зоз своїм наступом збогаца тоту 22. манифестацию „Костельникова єшеньˮ.

