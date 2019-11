БЕОҐРАД – Народна посланїца у Народней скупштини Републики Сербиї Олена Папуґова, вчера ше министром и посланїком озвала по руски, а симултани преклад окончел Владимир Бодянец.

Папуґова поставела даскельо питаня хтори ше одношели на нєдостаток учебнїкох на язикох националних меншинох, як и на стан у рускокерестурскей Фабрики змарзнутей желєняви „АБЦ Фуд”.

То першираз же ше у Народней скупштини чуло симултани преклад з руского на сербски язик.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)