НОВИ САД – Роботня за родичох, котру орґанизує Завод за културу войводянских Руснацох у сотруднїцтве зоз младежскима орґанизациями БалканИДЕА и ЯЗАС-ом, вчера отримана у просторийох Заводу.

О превенциї насилства на интернету и защити дзецох бешедовали млади спред орґанизациї ЯЗАС зоз Краґуєвцу, а у интерактивней роботнї з родичами дошло ше до рижних моделох превентивного справованя и одвитуюцого реаґованя у ситуацийох кед ше насилство зяви.

