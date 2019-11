Ружич: Важне пестовац сотруднїцтво и довириє

БЕОҐРАД – Штварток, 14. новембра, у Беоґрадзе отримана схадзка Координациї националних совитох националних меншинох, на котрей спред рускей националней заєднїци на схадзки присуствовал предсидатель Борислав Сакач и предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач.

Схадзку водзел предсидатель Координациї мр Єне Гайнал, а представителє националних меншинох розпатрали значни точки хтори були на дньовим шоре. Насампредз, прилапени предклад приоритетох у обласци финансованя през Буджетни фонд за национални меншини у наступним року.

Представителє националних меншинох розправяли и о проблемох у обласци службеного хаснованя язика и писма, а прилапени и предклад унапредзеня медзисобного сотруднїцтва националних совитох зоз совитами за медзинационални одношеня єдинкох локалней самоуправи.

После тей схадзки отримана и окремна схадзка предсидательох националних совитох зоз министром державней и локалней управи Бранком Ружичом котри визначел важносц сотруднїцтва и довирия медзи Министерством державней и локалней управи и националнима совитами.

