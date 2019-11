Нєшка и ютре на КМ „Костельникова єшень”

КУЛА/КОЦУР/ДЮРДЬОВ – У рамикох Културней манифестациї (КМ) „Костельникова єшень”, котра почала вчера у Руским Керестуре, нєшка и наютре буду отримани три провадзаци манифестациї.

Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазуляк” будзе отримане нєшка на 15 годзин у Основней школи „Петефи бриґада” у Кули. На Стретнуцу стихи буду гуториц школяре основней школи зоз вецей руских местох, уж традицийно, у трох возростох.

У Коцуре, у Етно-клубу „Одняте од забуца”, за 18 годзин предвидзена вистава малюнкох зоз Подобовей колониї „Коцур 2019”, як и литературно-музична програма „На чесц др Г. Костельникови”.

Наютре, 17. новембра, Литературно-музични вечар „Струни шерца” будзе отримани у КУД „Тарас Шевченко” од 19 годзин у Дюрдьове. У програми ше присутни здогадню на Митинґ поезиї, котри ше отримовал седземдзешатих рокох у Руским Керестуре под час Фестивала “Червена ружа”. О тим буду бешедовац нашо визначни поетеси и поетове – Ирина Гарди Ковачевич, Агнета Бучко Папаргаї, Юлиян Тамаш, Микола Шанта, Михал Рамач, Владимир Кочиш и Яким Чапко. Док нашо младши поетове Сашо Сабадош, Ваня Дула и Михаил Рамач буду бешедовац о своїх дїлох и роботи. У музичней часци програми будзе участвовац Женска шпивацка ґрупа домашнього Дружтва. Програма почнє на 19 годзин, а уход на програму шлєбодни.

