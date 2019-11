КУЛА – У Културним центре нєшка будзе отримана шветочносц з нагоди означованя 16. новембра – Дня општини Кула.

Шветочносц у театралней сали почнє на 18 годзин, а у програми будзе участвовац Вельки мишани оркестер под руководством Теодори Димитриєвич. Оркестер виведзе мелодиї з филмох и музику познатих ґрупох як цо Квин, АББА и других.

На програму поволани шицки жителє општини Кула, а поволанку подписал предсидатель Општини Дамян Милянич.

