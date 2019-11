Три промоциї кнїжкох у Школи „Петро Кузмякˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз промоциями нових кнїжкох за дзеци НВУ „Руске словоˮ у Основней школи „Петро Кузмякˮ вчера почала тогорочна 26. Културна манифестация „Костельникова єшеньˮ.

Авторе тих кнїжкох, Ирина Гарди Ковачевич „За главки у лавкиˮ, Юлиян Тамаш „Їжик Голикˮ, и Силвестер Макаї „Боси по прахуˮ, бешедовали школяром о своїх нових витвореньох, док Мелания Римар представела найновшу сликовнїцу „Тройо прашаткаˮ авторки Любици Фа-Гарди.

Авторох и їх дїла представел одвичательни редактор Видавательней дїялносци „Руского словаˮ Микола Шанта, а тиж и младу илустраторку Аню Гудак хтора участвовала у видаваню єдней з кнїжкох.

Промоциї отримани тром ґрупом школярох по возросту, та у єдней були перша и друга класа, у другей треца и штварта, а у трецей вибрани школяре од пиятей по осму класу зоз своїма учительками и наставнїками. На промоцийох були присутни и директорка Школи Хелена Пашо Павлович, як и директор „Руского словаˮ др Борис Варґа.

Уж даскельо роки пракса же ше нє орґанизую окремни промоциї за штредньошколцох, алє вони присутни на Литературно-музичним вечаре за старших.

