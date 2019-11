О витвореню правох на службене хаснованє язика и писма

ПАНЧЕВО – Схадзка Одбору за людски и меншински права и родну ровноправносц Народней скупштини Републики Сербиї на тему „Витворйованє права на службене хаснованє язикох и писмох националних меншинохˮ вчера отримана у Панчеве у Городскей управи.

Присутни були и представителє националних совитох, а спред нашого Националного совиту були предсидатель Борислав Сакач и предсидатель Вивершного одбору Совиту Желько Ковач, як и народна посланїца Олена Папуґа як член того скупштинского Одбору.

Уводни викладаня мали предсидателька скупштинского Одбору за людски и меншински права Ясмина Каранац, городоначалнїк Панчева Саша Павлов и представитель ОЕБС-у у Сербиї, шеф за демократизацию Джон Клейтон.

О тим як законски реґуловане витворйованє права на службене хаснованє язикох и писмох националних меншинох, яки медзинародни рамики тей обласци, як и видзеня защитнїка гражданох бешедовали представителє Министерства за державну управу и локалну самоуправу, Канцелариї за людски и меншински права, защитнїк гражданох и други.

Членїца Одбору посланїца Олена Папуґа, хтора тих дньох вибрана и за предсидателя Одбору за службене хаснованє язика и писма нашого Националного совиту, винєсла з якима ше проблемами у тей обласци стретаю припаднїки рускей националней меншини.

