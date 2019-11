Отворена драга Вербас–Србобран

ВЕРБАС – Часц драги медзи Вербасом и Србобраномкотра була заварта од 2. октобра, од вчера, 15. новембра, отворена за транспорт.

Як сообщене зоз суботицкого ,,Войпут”, плановани роботи закончени и тота часц драги отворена за транспорт у пополадньавих годзинох.

Най здогаднєме, часц од трокраковей крижней драги по ґузел Вербас заварта за транспорт пре подполну реконструкцию драги. Законченє роботох плановане за 21. октобер, алє є преложене по 1. новембер, понеже у роботи на бетонским мосту обачени очкодованя главних ношачох и векша поверхносц очкодованей арматури, а и други очкодованя пре хтори мост вецей нє бул безпечни (очкодованьох котри ше зявели накнадно и нє були у проєкту), та драга була заварта по 15. новембер.

Шицки роботи закончени у назначеним термину.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)