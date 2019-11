Отримана трибина ,,Квалитетне образованє у општини Вербас”

ВЕРБАС – У биоскопу ,,Югославия” у Вербаше вчера. 15. новембра, отримана явна трибина ,,Квалитетне образованє у општини Вербас” котру орґанизовали Општина Вербас и Основна школа ,,20. октобер”.

Трибину отворели предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац и помоцнїца за образованє Даница Парошки, а просвитни роботнїки потим представели иновациї у образованю котри похасновали як приклади добрей пракси у роботи з дзецми.

На трибини участвовали Биляна Перович (ОШ ,,20. октобер” Вербас) котра представела билинґвалну наставу, наставнїца Ясминка Олич Илчешин (ОШ ,,Братство єдинство” Коцур) шицких присутних упознала з проєктом Диґитална учальня, а Рахман Тиґань (ОШ ,,Бранко Радичевич” Савине Село) бешедовал на тему Єдносменова робота.

О роботи зоз предшколскима дзецми приповедала Марина Маринкович (ПУ ,,Бошко Буха” Вербас) и представела Монтесори приступ у воспитно-образовней роботи. Марица Килибарда (ОШ ,,Братство-єдинство” Вербас) бешедовала о НТЦ системи ученя.

Весна Биєлич (ОШ ,,Йован Йованович Змай” Змаєво) представела проєктну наставу котру запровадзую у тей школи, а Мила Шуваков (ОШ ,,Светозар Милетич” Вербас) потолковала комплексни поступок у ученю початного читаня и писаня.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)